Законов нет, а штрафы есть: ГИБДД наживается на водителях

Недобросовестные инспекторы ГИБДД зачастую пользуются тем, что российские автомобилисты плохо знают законодательство. В удобных случаях ушлые стражи порядка пытаются нажиться на таком незнании, сообщает DEITA.RU. Неприятный случай произошел с одним из подписчиков канала MASTER-FISHER.RU.

По словам мужчины, он ездил на двухдневную рыбалку и прихватил с собой обычный газовый баллон с горелкой, чтобы готовить себе завтрак, обед и ужин. Возвращаясь с речки, он загрузил полный багажник рыбы, а баллон положил на заднее сидение.

Когда водителя остановил инспектор и проверил все документы, которые оказались в полном порядке, он заметил баллон и сообщил, что вынужден составить протокол о нарушении правил перевозки газовых баллонов. Как отметил сотрудник ДПС, штраф придется оплатить в пять тысяч рублей.

Водитель рассказал, что решил вопрос на месте, дав взятку в тысячу рублей. Вернувшись домой, он обратился к законодательству, в котором не нашел никаких особых требований к перевозки обычных газовых баллонов. Таким образом, отмечает автолюбитель, на незнании российскими водителями законов наживают ушлые полицейские.

Екатерина Брязгунова