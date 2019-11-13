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Законы, которые может нарушать каждый водитель
Существуют три вещи, которые категорически запрещено делать на улице, в общественном месте, но можно легко и непринужденно делать в машине. DEITA.RU разбиралось, что исключительного можно сделать в собственном транспортном средстве, не рискуя заработать штраф.
Согласно административному кодексу, пункту 20.20, среди бела дня на людной улице запрещено расписать алкогольные напитки. За это можно не только заработать малоприятную беседу со стражем порядка, но и штраф в размере 1,5 тысячи рублей. А вот в машине можно выпивать, главное — не сидеть в это время за рулем.
Курить в общественном месте также не следует. Федеральный закон запрещает дымить во многих местах, начиная от детской площадки и заканчивая центральной площадью. Автомобиль же позволяет игнорировать данный запрет, и даже в случае встречи с представителями правоохранительных органов избежать наказания в размере 1,5 тысячи рублей.
Еще одним очень важным запретом является нарушение тишины. То есть, очень громкое прослушивание любимой музыки дома или на улице может быть чревато серьезными проблемами с гражданами, а также местными властями и участковым, а вот слушать громкие мелодии в авто можно сколько угодно, главное — окна закрыть.
Екатерина Брязгунова