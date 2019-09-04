Эксперты предложили внедрить в законотворческий процесс инновации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Представители инновационного кластера "Сколково" предложили использовать большие данные или , так называемую, "big data" для изменения законодательства.

Концепцию нового подхода к разработке законов разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

По словам экспертов «Сколково», основная идея заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов.

За счёт накопленных на цифровых платформах данных можно связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель регулирования.

Дмитрий Шевченко