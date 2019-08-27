Долговая нагрузка граждан может негативно отразиться на экономике страны в целом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Финансовые власти страны начали воспринимать высокую степень закредитованности граждан более чувствительно. Так, министра экономического развития России Максим Орешкин заявил, что сложившаяся ситуация в сегменте потребительского кредитования уже приобретает черты "социальной проблемы".

Чиновник подчеркнул, что удар по реальным располагаемым доходам населения нанесли замедление темпа роста доходов и увеличение объёма процентных платежей.

Министр отметил также, что ведомство понизило прогноз роста этих доходов в 2019 году до 0,1%. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 1,5% с увеличением до 2,4% в 2024 году.

Орешкин также заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.

Ранее Центробанк сообщал о дополнительных мерах по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.



Дмитрий Шевченко