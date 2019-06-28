Денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов и военных стало еще выше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Президент страны Владимир Путин сказал, что соцгарантии и дальше будут улучшаться для россиян, которые отвечают за порядок в стране и ее безопасность. Несущим военную и правоохранительную службу это пообещал лидер страны, обращаясь к выпускникам российских вузов.

Так, Путин пообещал улучшить личному составу медобслуживание и помочь с жилищным вопросом, дать возможность трудоустройства их семьям.

Анастасия Туркова