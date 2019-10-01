Закручивают гайки: на пенсию придется копить самостоятельно

Политолог Николай Платошкин воскресил заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что россияне сами должны копить себе на пенсию, сообщает DEITA.RU.

Во время беседы с журналистом «Свободной прессы» Платошкин, рассуждая о прожиточном минимуме для пенсионеров, напомнил, что задолго до начала пенсионной реформы, еще в 2016 году, Моисеев сделал заявление о пенсионных накоплениях.

Речь шла о том, что россияне, которые получают заработную плату выше 40 тысяч рублей, должны копить себе на пенсию самостоятельно, потому что никакая государственная система не способна платить гражданам, получавшим, например, 100 тысяч рублей, 40 процентов от заработка.

При этом уже тогда Минфин наставил, чтобы пенсионный возраст для россиян был поднят на пять лет. То есть, в 2016-м речь уже шла о том, что поэтапно будет поднят возраст выхода на заслуженный отдых для женщин с 60 лет, а для мужчин с 65. В связи с этим можно сделать банальный вывод, если одна идея за три года была продавлена, до лоббированию второй идеи — недалеко.

Екатерина Брязгунова