Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу

Теперь снимать наличные через анонимные электронные средства платежа разрешат только после процедуры идентификации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Пользоваться неименными картами с предоплатой и онлайн-кошельками станет сложнее. Для начала придется пройти идентификацию на портале Госуслуг: вы должны будете указать ФИО, номер своего паспорта и какой-либо еще документ вроде ИНН или СНИЛС.

После этого доступ к использованию средств будет открыт, но не полностью. Существует еще одно ограничение: снимать можно до пяти тысяч рублей за сутки и не более сорока тысяч рублей в месяц.

Кроме того, таким способом можно осуществлять переводы на счет юрлица или ИП при условии, что остаток средств остается меньше шестидесяти тысяч рублей, а переводите вы не более двухсот тысяч рублей за месяц.

Анастасия Туркова