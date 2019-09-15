Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу

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Теперь снимать наличные через анонимные электронные средства платежа разрешат только после процедуры идентификации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Пользоваться неименными картами с предоплатой и онлайн-кошельками станет сложнее. Для начала придется пройти идентификацию на портале Госуслуг: вы должны будете указать ФИО, номер своего паспорта и какой-либо еще документ вроде ИНН или СНИЛС.
После этого доступ к использованию средств будет открыт, но не полностью. Существует еще одно ограничение: снимать можно до пяти тысяч рублей за сутки и не более сорока тысяч рублей в месяц.
Кроме того, таким способом можно осуществлять переводы на счет юрлица или ИП при условии, что остаток средств остается меньше шестидесяти тысяч рублей, а переводите вы не более двухсот тысяч рублей за месяц.
Анастасия Туркова