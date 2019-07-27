Как закрыть снаружи автомобиль с запущенным двигателем, сообщает DEITA.RU.

Посмотрите, позволяет ли ваша сигнализация оставлять авто на охране при включенном двигателе. Иногда особая комбинация клавиш позволяет так делать. Или особый стук по лобовому стеклу, на котором стоят датчики.

Большая часть сигнализаций таких функций не имеет, поэтому водители хитрят. Например, закрыть три двери и выйти через личинку, закрывая водительскую дверь вторым ключом. Проверьте только, что у вас закрыт багажник. На сигнализации автомобиль не будет, но он будет закрыт центральным замком – на несколько минут этого хватит.

Анастасия Туркова