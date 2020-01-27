«Закупать дробовики»: банду школьных стрелков обезвредила полиция

15-летки, обидевшись на учителей и одноклассников, уже тренировали навыки стрельбы, сообщает DEITA.RU.



Полицейские из Костромы обнаружили банду несостоявшихся школьных стрелков. Как рассказали в региональном управлении МВД, 15-летний школьник организовал из нескольких своих одноклассников банду шутеров – они собирались мстить.

Полицейские узнали, что подростки на полном серьезе обсуждали план мести – за насмешки и плохие оценки. Расстреливать собирались собственную школу, планировали закупать дробовики. Как рассказали в полиции, парни уже тренировали навыки стрельбы в гаражах – пока на пневматическом оружии.

Для расследования дела компьютеры и мобильные телефоны участников банды изъяты. Семьи взяты на особый контроль.

Елена Миронова