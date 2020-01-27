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«Закупать дробовики»: банду школьных стрелков обезвредила полиция
15-летки, обидевшись на
учителей и одноклассников, уже тренировали навыки стрельбы, сообщает DEITA.RU.
Полицейские из Костромы обнаружили банду несостоявшихся школьных стрелков. Как рассказали в региональном управлении МВД, 15-летний школьник организовал из нескольких своих одноклассников банду шутеров – они собирались мстить.
Полицейские узнали, что подростки на полном серьезе обсуждали план мести – за насмешки и плохие оценки. Расстреливать собирались собственную школу, планировали закупать дробовики. Как рассказали в полиции, парни уже тренировали навыки стрельбы в гаражах – пока на пневматическом оружии.
Для расследования дела компьютеры и мобильные телефоны участников банды изъяты. Семьи взяты на особый контроль.
Елена Миронова