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Закупку лекарств для онкобольных могут упростить
Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова
Минздрав собирается начать работу по снятию ограничений с закупок западных лекарств с онкобольных, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в рамках профильного совещания. Она заметила, что проблемы с обеспечением онкобольных медикаментами стали известны и в Кабмине.
На данный момент бюрократическая система создает определенного рода проблемы для закупок ряда важных лекарств на торгах, несмотря на то, что правительство РФ выделило средство специально на расходы такого рода.
Так, 22 млн рублей предназначаются для покупки более 11 тысяч упаковок медикаментов.
Ранее Михаил Мишустин заявлял о том, что интересы пациентов должны быть выше страны происхождения лекарства.