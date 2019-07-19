Без зонта приморцам из дома не выйти и сегодня, девятнадцатого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Моросью встречает выходящих на улицу краевая столица, юго-восточным ветром до одиннадцати ветров в секунду и не слишком жаркой температурой: до двадцати – двадцати двух градусов.

Дожди пройдут и по всей остальной краевой территории. Синоптики предупредили, что в некоторых районах будет ливень, туман и гроза. И высокая температура: до двадцати девяти градусов. На берегу – до восемнадцати – двадцати трех.

Анастасия Туркова