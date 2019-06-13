Ирина Медведева, занимавшая должность вице-губернатора Приморья по приглашению Олега Кожемяко с 26 декабря 2018 года, прокомментировала в аккаунте в соцсети свое новое назначение, сообщает DEITA.RU. До этого чиновница курировала здравоохранение, социальную сферу, физическую культуру и спорт на протяжении полугода.

Медведева получила новый пост – уполномоченного при губернаторе по правам ребенка. Уже завтра, 14 июня 2019 года, она вступит в новую должность. И вот как она комментирует это событие: «Самым трудным в этой истории было: сказать «да» и согласится принять эту должность; оставить все свои проекты (замечательно, что они живут самостоятельно); забросить свою страничку здесь и не писать, что думаешь и чувствуешь».

Напомним, что Медведева была назначена на должность вице-губернатора Приморья в конце декабря прошлого года, и этот период работы не прошел гладко: чиновница «засветилась» в СМИ со скандалом по удостоверениям «детям войны», на которые предлагала потратить 23 миллиона – чтобы сделать их красивыми.

Анастасия Туркова