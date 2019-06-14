Приморский край вошел в число лидеров по административному давлению на бизнес, заявил врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, сообщает DEITA.RU.

«Приморский край по административному давлению входит в число лидеров среди регионов Российской Федерации. Конечно, нам нужно очень серьезно поработать над этим вопросом, чтобы снять данный прессинг, либо сделать так, чтобы он был понятен с точки зрения претензий и требований со стороны государственно-проверяющих органов предпринимательству», - отметил врио вице-губернатора Приморья.

Данный вопрос в действительности изводит предпринимателей. К примеру, о частых отчетах в надзорные органы рассказывал один из предпринимателей Приморья во время встречи с прокурором Приморского края Николаем Пилипчуком.

«На протяжении последних месяцев мы еженедельно получаем запросы с двух прокуратур о предоставлении информации. Мы работаем по 214-ФЗ, нас мониторят инспекция и другие надзорные ведомства, еще по той причине, что мы являемся резидентами СПВ. Можно было бы обойтись без такого пристального внимания со стороны надзорных органов?», - задавал вопрос прокурору Приморья один из застройщиков Приморья.

При этом представитель строительного рынка отметил, что подобные отчеты присылают многие строительные компании, работающих по системе госзакупок.

Как заверил предпринимателя прокурор, такое пристальное внимание со стороны госорганов – это не попытка вмешаться в экономическую деятельность предприятия, а попытка избежать все возможных проблем в будущем. В особенности это касается тех строительных организаций, которые работают на проблемных объектах, относящихся к долгостроям.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что «бизнес не должен ходить под статьей» во время своего обращения Федеральному собранию в феврале 2019 года. Об остроте этой проблемы президент заявляет уже несколько лет. Однако как отмечают эксперты, в том числе и бизнес-омбудсмен Борис Титов, количество проверок уменьшилось, но параллельно на бизнес возрастает финансовая и административная нагрузка, а именно увеличивается количество штрафов. Такую информацию доложил президенту Борис Титов в конце мая во время встречи с Владимиром Путиным.

По данным бизнес-омбудсмена, более 70% российских предпринимателей считают, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, а антикоррупционная деятельность силовых структур является неэффективной и не вызывает доверия среди бизнес-сообщества.

Иван Крышан