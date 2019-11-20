Зам Медведева объяснил, куда дел триллион рублей

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силуанов

Чиновники обсудили проблемы с российским бюджетом на текущий год, сообщает DEITA.RU.

На форуме «Россия зовет» чиновники обсудили исполнение бюджета за 2019 год. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поднял тему неисполнения в размере 1 триллиона рублей.

Как пишет РИА Новости, такая огромная сумма, которая не пошла на благо регионов, взялась из-за ужесточения правил для повышения эффективности трат. Вообще почти 700 миллиардов рублей перешли в 2019 из 2018, когда правила и усложнили.

Силуанов пообещал, что в 2020 году такой проблемы не будет: благодаря изменениям в законодательстве регионы будут получать трансферты уже в начале года, а не в конце и середине, как все предыдущие годы. Так будет возможность полностью исполнять бюджет.

Елена Миронова

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