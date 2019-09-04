Вице-премьер России Максим Акимов сделал важное заявление перед верхушкой ГИБДД, сообщает DEITA.RU.



В России в ближайшее время планируют создать единый реестр всех автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Такое заявление перед руководством ГИБДД сделал вице-премьер Максим Акимов, сообщает РБК.

По словам Акимова, такая функция будет полезна покупателям б/у авто. Так, статус юридически значимой получит информация обо всех регистрационных действиях с авто и прочая доступная о том, что было с тс за время эксплуатации.

Также через новый сервис водители смогут записываться на ТО и даже оформлять ОСАГО.

Елена Миронова