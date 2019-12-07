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Замерзающую первоклассницу спасли полицейские
Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке помогли замерзшей первокласснице, оказавшейся в трудной ситуации, добраться домой, сообщили DEITA.RU в городском ОМВД России .
Наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе старших лейтенантов полиции Вячеслава Нефедова и Максима Манылова, а также капитана полиции Дениса Петенко следовал по маршруту патрулирования. В районе Рыбного порта сотрудники полиции заметили маленькую девочку, которая стояла около столба освещения и плакала.
Когда сотрудники Госавтоинспекции остановились, им сразу стало понятно, что ребенок сильно замерз. Посадив малышку в патрульную машину, отогрев и успокоив, стражи порядка узнали как зовут девочку и где она живет.
Оказалось, что малышка потеряла деньги на автобус, смарт-часы забыла дома, а живет далеко, на улице Гагарина. Путь с Центральной площади не близкий – шесть автобусных остановок. Учителю о своей беде девочка рассказать постеснялась и отправилась домой пешком.
Когда до дома оставалось совсем немного, первоклассница окончательно замерзла и устала, да и дорогу в опасном месте никогда не переходила самостоятельно. Ребенок просто остановился и заплакал от безысходности. Хорошо, что наряд ДПС оказался рядом.
Полицейские доставили ребенка домой и передали маме. Мама девочки уже оставила попытки найти малышку самостоятельно и собиралась обращаться за помощью в полицию.
Дмитрий Санников