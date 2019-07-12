После признания в преступлении высокопоставленный чиновник подал в отставку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил о том, что заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов признался в получении взятки и решил покинуть свой пост.



Речь идёт о взятке в значительном размере. Сейчас Иванов помещён в одно из СИЗО Москвы.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали о том, что к заму руководителя ПФР пришли сотрудники силовых ведомств. Также сообщалось, что Иванов доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о взятке.

Дмитрий Шевченко