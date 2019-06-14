Заместитель главы Росгвардии, статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин уйдет в отставку, информирует DEITA.RU.

Как рассказали источник в правоохранительных органах корреспонденту ТАСС, в скором времени официальный указ о снятии с должности Сергея Захаркина появится на сайте Кремля. Указ собственноручно подпишет российский лидер Владимир Путин.

Также он отметил, что отставка связана исключительно с принципом ротации кадров руководящего звена.

Ранее прошла информация о том, что президент Путин уволил сразу двух высокопоставленных лиц. Речь идет о начальнике Управления внутренних дел по ЗАО Москвы Андрее Пучкове и Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления министерства внутренних дел по Москве Юрии Девяткине. Им пришлось расстаться со своими должностями после громкого дела журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков. На данный момент с работника СМИ все обвинения сняты.

Екатерина Брязгунова