Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об опасности в одном из торговых центров, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Хабаровскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы и провели эвакуацию около 250 человек. Помещение торгового центра осмотрели взрывотехник Росгвардии и кинолог со специально обученной собакой, но ничего подозрительного не обнаружили.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску по подозрению в совершении противоправного деяния задержали 39-летнего безработного хабаровчанина. Свой поступок он объяснил любопытством по отношению к работе оперативных служб и после звонка гаджет он выкинул.

Уголовное дело возбуждено за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание может быть назначено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В минувшую субботу посетители и персонал торгового центра «Черемушки» были эвакуированы уже во Владивостоке. Накануне стало известно, что «атаке» анонимных недоброжелателей подверглась сеть продуктовых магазинов «Самбери» в нескольких дальневосточных регионах.

Дмитрий Санников