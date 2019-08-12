Заведено дело на замначальника отдела уголовного розыска городского УВД из Сочи. Причина: он подозревается в получении крупной взятки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Аналогичное обвинение выдвинуто в Краснодарском крае адвокату-посреднику.

В следственном комитете края расследовали факт незаконной охоты на охраняемых природных территориях, и суд дал разрешение на обыск у жителя в поселке Лоо. Сотрудники следкома обнаружили темную жидкость в бутыльке у этого гражданина.

Следствие предполагает, что полицейский предложил обыскиваемому покровительство в обмен на молчание о противозаконном обороте спиртосодержащей продукции. Также с мужчины потребовали передать деньги через посредника, и часть их тот отдал адвокату. Переданная сумма равнялась ста тысячам рублей. Полицейский потребовал вернуть оставшуюся часть сумму за месяц, но мужчина предпочел обратиться к стражам правопорядка.

Двести тысяч в дополнение к первой части взятки получил полицейский перед тем, как был остановлен оперативниками края.

Обвиняемый в получении взятки 43-летний замначальника угро объявлен в розыск, информацию о нем просят передавать следствию по телефонам 02 или 8 (8622) 700-475.

Анастасия Туркова