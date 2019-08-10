В разгар лета заморозки придут в российские регионы, сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозы местных синоптиков, ночные заморозки станут возможны с 10 по 13 августа в Архангельской области и Республике Коми. Температура воздуха опустит до минус одного и минус двух градусов соответственно.

По словам метеорологов, такого холодного лета в этих регионах не было ни разу за последние полвека метеонаблюдений. В Архангельской области, а также в Республике Коми в этом году средняя температура ниже на четыре — шесть градусов.

Напомним, что 10 и 11 августа жителей и гостей Приморского края погода также не порадует. В регионе пройдут дожди, местами ливни с грозами.

Екатерина Брязгунова