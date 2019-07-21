Драка в кафе города Южно-Сахалинска заместителю председателя правительства Сахалина Кириллу Подберезному стоила карьеры, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом разметил официальный портал правительства Сахалинской области 21 июля.

По имеющейся информации, решение об уходе Кирилла Подберезного в отставку принял исполняющий обязанности главы области Валерий Игоревич Лимаренко.

Ранее прошла информация о том, что зампредседателя правительства стал участником драки в одном из кафе регионального центра.

По мнению же руководителя области, члены правительства должны быть не только высокопрофессиональными специалистами, но и людьми с высокими моральными ценностями. Остальным в правительстве не место.

Екатерина Брязгунова