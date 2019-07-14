Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении Президента России Владимира Путина, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Ссылается информационное агентство на военно-дипломатический источник. По его словам, вброс дезинформации планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций.

Как подчеркнул собеседник агентства, такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство.

Накануне Евросоюз официально продлил экономические санкции, направленные против России. Их срок должен был истечь уже 31 июля.

Дмитрий Санников