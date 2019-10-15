Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы

Стратегические учения ядерных сил «Гром-2019» под руководством главы Минобороны Сергея Шойгу начались в России. Запад опасается - не несут ли они наступательный характер, сообщает DEITA.RU.



На брифинге для иностранных журналистов по этому случаю слово взял врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.Ильин отметил, что учения наступательного характера не носят - лишь укрепление оборонительного потенциала.

По его словам, нет никакого конкретного государства, против которого эти учения могут быть направлены. Опасения иностранных военных ведомств и журналистов Ильин стремится развеять, но стереотип России как агрессора по-прежнему силен.

Учения «Гром» - это военная практика в случае нападения на Россию. Генерал отметил, что вообще-то Россия не обязана отчитываться не перед кем: никаких международных обязательств нет, поэтому сам факт сбора брифинга - жест добровольный.

Более 100 иностранных делегаций присутствовало на митинге - в том числе китайцы и американцы. Учения уже начались, и пройдут 15 по 17 октября.

Масштабы впечатляют: более 12 тысяч бойцов, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

Всю эту военную мощь Россия развернет по своей суверенной территории. Несколько военных округов принимают участие в крупнейших маневрах.

К слову, учения «Гром» - это симметричный ответ на крупные американские ядерные учения. Шойгу анонсировал их еще в начале октября. Неслучайно отечественные маневры назвали именно так. Эта - прямой намек штатам на их «Глобальный гром».

В это время основные маневры развернутся на Севере. Жители городов и поселков будут видеть необычные явления. Вспышки, объекты, свечение - все это новая российская экспериментальная военная техника.

Американцы опасаются не зря. Согласно информации западных СМИ, на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км. Это более чем на 80 километров дальше, чем на то способны любые иностранные аналоги.

Однако не все так радужно в новой российской оборонке.

Так, 8 августа произошел в районе поселка Ненокса. Взорвался понтон, на котором находились сотрудники Росатома. По официальной информации, погибли пятеро сотрудников корпорации и двое военных.

Тогда жителей предупреждали о повышении радиационного фона и рекомендовали не приближаться к морскому берегу. Подробности происшествия по-прежнему не раскрываются.

Василий Кучин