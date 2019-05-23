Советский Союз не включили в число союзников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

"Bradford Exchange" - так называется компания по изготовлению сувениров, которая выпустила монету в честь предстоящего 75-летнего юбилея окончания Второй мировой войны. На сувенире изображены флаги стран-союзников, воевавших на одной стороне против Германии и её единомышленников. Однако места СССР рядом с США, Великобританией и Францией на монете не нашлось.

На обратной стороне сувенира представлены даты ключевых побед союзников. Монеты уже выставлены на продажу и их может приобрести любой желающий.

В самой компании уже заявили, что кроме описания товара на их официальной сайте им больше нечего к этому добавить и как-то развёрнуто прокомментировать дизайн своих монет.





Фото: bradfordexchange.com

