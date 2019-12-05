Запасайтесь бутербродами и термосом: света не будет в столице

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свет

Электричество отключат по ряду адресов во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 5 декабря, во Владивостоке снова пройдут масштабные отключения электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Так, света не будет 74 домах с 9.00 до 17.00. Причина отключений – плановые работы.

Адреса:

Березовая ул.  11,

12А,

24,

28,

32,

36,

Каштановая ул.  11,

13,

15,

21,

Кипарисовая ул.  4,

Краева ул.  3,

5,

7,

8,

Мечникова ул.  1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11А,

11Б,

13А,

Окатовая ул.  39,

Ольховая ул.  3,

Подгорная ул.  12,

55,

57,

61,

63,

65,

Поселковая 2-я ул.  1А,

Поселковый пер.  1,

2,

4,

5,

6,

7,

8,

10,

12,

16,

18,

18А,

Пригородная 3-я ул.  1,

3,

4,

5,

6,

8,

10,

Рыбацкая ул.  25,

27,

29,

31,

36,

38,

40,

42,

44,

44А,

46,

46А,

снт Строитель ул.  20,

Тамбовская ул.  5,

Успенского ул.  106,

Уютная ул.  52,

Фанзавод ул.  34,

35

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