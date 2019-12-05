Запасайтесь бутербродами и термосом: света не будет в столице

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Электричество отключат по ряду адресов во Владивостоке,
сообщает DEITA.RU.
В четверг, 5 декабря, во Владивостоке снова пройдут масштабные отключения электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.
Так, света не будет 74 домах с 9.00 до 17.00. Причина отключений – плановые работы.
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