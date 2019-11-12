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Запастись свечами рекомендуют жителям этих домов
По ряду адресов во Владивостоке не будет света, сообщает
DEITA.RU.
Во вторник, 11 ноября, во Владивостоке запланировано отключение электричества по ряду адресов. Об этом сообщает МУПВ ВПЭС.
Из-за плановых работ электричества не будет с 9.00 до 17.00. Без света останутся жители 114 домов.
Адреса:
Анучинская ул. 11,
12Б,
15,
15Б,
15Г,
16,
19,
19В,
20А,
27,
2К,
2М,
3,
33,
34Д,
37,
39,
41,
43,
47,
48В,
4И,
4К,
5,
50,
50Б,
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6В,
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Большекаменская ул. 1,
2,
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