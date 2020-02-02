telegr wh call

Новости

Мишустин остановил безвиз с Китаем

2 Февраль 2020, 09:54

Запись детей в первый класс началась во Владивостоке

2 Февраль 2020, 09:15

«Одевайтесь теплее» - синоптики дали неутешительный прогноз на неделю

2 Февраль 2020, 08:15

Губернатор ответит на самые важные вопросы приморцев

2 Февраль 2020, 07:15

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

2 Февраль 2020, 06:15

Малышева призвала россиян брать пример с Путина

2 Февраль 2020, 05:15

Великобритания вышла из Евросоюза

2 Февраль 2020, 04:15

Русалочка и ее сестры будут темнокожими

2 Февраль 2020, 03:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Запись детей в первый класс началась во Владивостоке

школа

Записать ребенка можно через портал Госуслуги

1 февраля стартовала запись будущих школьников в первый класс. Вплоть до 30 июня жители Владивостока могут записать ребенка в одну из городских школ, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в мэрии, до 30 июня выбор у горожан будет небольшой – только в те школы, к которым «территориально» прикреплен ребенок. С 1 июля же родители смогут выбирать более основательно, и записать чадо в любое образовательное учреждение города – если там останутся свободные места.

В управлении образования отметили, что в Снеговой Пади начался настоящий ажиотаж – количество мест там ограничено, а ездить в другой район младшеклассникам будет не так просто. Поэтому жители микрорайона вставали в очередь еще в ночь с пятницы на воскресенье – чтобы их ребенок попал в «первую волну».

Однако, специалисты управления отмечают, что ночные дежурства не имеют смысла – ведь сегодня каждый горожанин может записать малыша в школу, не выходя из дома – через Госуслуги.

Напомним, что к приему детей в дальневосточной столице готово 78 школ. 

Читайте также:

80 классов закрыты на карантин по гриппу в школах Приморья

Школы и больницы остались без света из-за аварии в Хабаровском крае

Мини-гольф, душевые и 3D-принтеры появятся в школах России

Александра Маслова

Популярное

Сорокоградусные морозы ждут Приморье на следующей неделе

Роспотребнадзор рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

Коронавирус обрушил юань

Жительницу Приморья оштрафовали за месть бывшему
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...