Запись детей в первый класс началась во Владивостоке

1 февраля стартовала запись будущих школьников в первый класс. Вплоть до 30 июня жители Владивостока могут записать ребенка в одну из городских школ, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в мэрии, до 30 июня выбор у горожан будет небольшой – только в те школы, к которым «территориально» прикреплен ребенок. С 1 июля же родители смогут выбирать более основательно, и записать чадо в любое образовательное учреждение города – если там останутся свободные места.

В управлении образования отметили, что в Снеговой Пади начался настоящий ажиотаж – количество мест там ограничено, а ездить в другой район младшеклассникам будет не так просто. Поэтому жители микрорайона вставали в очередь еще в ночь с пятницы на воскресенье – чтобы их ребенок попал в «первую волну».

Однако, специалисты управления отмечают, что ночные дежурства не имеют смысла – ведь сегодня каждый горожанин может записать малыша в школу, не выходя из дома – через Госуслуги.

Напомним, что к приему детей в дальневосточной столице готово 78 школ.