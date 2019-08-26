В России хотят начать учет младенцев с экстремально низкой массой тела на седьмые сутки после рождения, сообщает DEITA.RU. Такое предложение внесли представители Министерства здравоохранения и даже оформили инициативу в документ, который разместили на портале нормативных правовых актов.

Согласно опубликованной инициативе, чтобы ребенок попал в список учета новорожденных он должен появиться на свет не раньше двадцати двух недель и весить должен не менее полкилограмма.

При этом если массу тела малыша выяснить по тем или иным причинам невозможно, нужно исходить из его роста. Учитывать младенцев придется ростом не менее двадцати пяти сантиметров. Если ребенок прожил свыше 168 часов, то его можно записывать в новорожденные и бороться за его жизнь.

Екатерина Брязгунова