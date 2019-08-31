Глава Центризбиркома Элла Памфилова 29 августа прошедшего года сделала заявление, что ЦИК РФ готов провести референдум по изменениям в пенсионное законодательство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную прессу».

К сегодняшнему дню в ведомстве имеется 101 ходатайство по этой теме. Предполагалось, что референдум пройдет в воскресенье, в промежутке между 7 апреля и 12 мая 2019 года. План разработан, финансовый аспект учтен, передает лидер ЦИК.

Предложения, выдвинутые инициативными группами от КПРФ, от лидера столичного муниципального округа «Таганский» Ильи Свиридова и от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями – в рамках законодательства, подчеркивает Панфилова.

Согласно закону, власти обязаны прислушаться к решению референдума, если во время голосования большинство откажется повышать пенсионный возраст. Граждане могут принять такое решение, даже с учетом того, что вынести на референдум можно не каждый вопрос. Люди не вправе влиять на денежную политику правительства в области федерального бюджета или на исполнение и изменение внутренних финансовых обязательств Российской Федерации. Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию не относится к данной теме.

В прошлом году, когда у людей появилась надежда на благополучный исход пенсионного спора, с речью выступил президент и перевел разговор на иные цели. Владимир Путин, глава РФ, аргументировал необходимость повысить возраст выхода на пенсию. При этом президент не мог не видеть недовольства народа, так же, как и социологи Кремля. Видимо, протестные настроения тогда посчитали некритичным фактором.

Власть имущие однозначно не собираются менять позицию, что видно за последние годы по ситуации в стране. В октябре 2018 года Центризбирком отказал инициативным группам в праве провести референдум: тогда власти попросту помешали провести выборы.

Тем не менее, большая часть россиян демонстрирует терпение и надеется на демократичное решение проблемы, несмотря ни на что. Граждане рассчитывают на выборы, запланированные на 8 сентября, передает источник.

Анастасия Туркова