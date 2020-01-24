Заплатить за получение пенсии придется россиянам

Новый вариант накопительной пенсионной системы - гарантированный пенсионный план, содержит плату за единовременное получение накопленной пенсии, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Известия», в гарантированном пенсионном плане есть два варианта получения денег. Гражданин сможет получать помесячные выплаты в течение многих лет или же забрать накопления сразу, заплатив НДФЛ.

Сейчас Минфин готовит даже некоторые «послабления», при которых плата за выход из системы ГПП может оказаться существенно ниже, чем предполагалось изначально. Принципиальный вопрос состоит в том, будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей забираемой человеком суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного плана, или только с инвестиционного дохода. И решение ответственными людьми еще не принято.

Если говрить о конкретных примерах, то, допустим, человек миллион рублей, из которых 200 тысяч — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тысяч рублей (13% подоходного налога), а во втором — 26 тысяч, то есть, 13% подоходного налога от инвестиционного дохода, что составит 2,6% от накопленной суммы.

В новой редакции законопроект планируется опубликовать в феврале, а сама система должна заработать в 2022 году.

Дмитрий Санников