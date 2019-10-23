Заполнение «Силы Сибири» газом ведется по графику

Компания ведет подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По графику идет заполнение газопровода газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. На основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы. Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых скважин — работы выполняются с опережением графика. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в «Силу Сибири» в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире. В настоящее время завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.