Запрет алкоголя получил поддержку

Продажу спиртного ждут ограничения, сообщает DEITA.RU.

Министерство здравоохранения констатировало большой уровень общественной поддержки инициативы по запрету продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года.

По словам представителей ведомства, новелла нашла широкий отклик среди общественных деятелей из Общественной палаты России и её региональных отделений по всей стране.

Также в Минздраве указали и на то, что проект запрета был поддержан их коллегами из других федеральных ведомств.

Таким образом, рассмотрение предложенных ограничений, касающихся продажи алкоголя, может состояться в Госдуме уже вы этом году, а сам запрет может начать действовать уже с нового года.

Ранее сообщалось о том, что для того, чтобы купить алкоголь больше не понадобиться паспорт. Его сможет заменить мобильное приложение, которое будет удостоверять возраст человека.

Дмитрий Шевченко