В конце июня 2019 года правительство России дополнило список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, сообщает DEITA.RU. Этот перечень вызвал у российских врачей серьезную обеспокоенность.

Всего в списке более 100 видов медицинских изделий и оборудования. В новый перечень вошли, в том числе, аппараты искусственной вентиляции легких.

Как прокомментировала порталу российского врача «Медвестник» генеральный директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая, тысячи семей по стране ждали, что вот-вот в Минздраве утвердят порядок передачи паллиативным пациентам дыхательных аппаратов для использования на дому, ждали и сам перечень конкретных моделей оборудования. «Для пациентов с дыхательной недостаточностью это была надежда на жизнь, на ее достойное качество. Именно сейчас, когда со стороны государства за последний год было проявлено столько внимания и направлено столько ресурсов на улучшение жизни людей с паллиативными заболеваниями, такое ограничение на закупки может свести на нет все надежды», - говорит Наталья Луговая.

По данным экспертов, даже продлевая жизнь, отечественное оборудование, к сожалению, не может в должной степени обеспечить ее качество. «Наш клинический опыт говорит о том, что даже при заявленных на бумаге характеристиках отечественное оборудование уступает импортному», – отметил пульмонолог, эксперт фонда «Живи сейчас» Василий Штабницкий.

По его мнению, российское дыхательное оборудование не рассчитано для домашнего использования, не обладает должной степенью комфорта, в нем нет в достаточной степени функций неинвазивной вентиляции. В нем недостаточно проработана безопасность пациента на случай отключения электроэнергии и перепадов электричества.

«Западные приборы позволяют человеку быть мобильным вплоть до купания в бассейне. Российские аналоги не могут этого обеспечить», - говорит Василий Штабницкий.

Дмитрий Санников