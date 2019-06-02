Экспортировать российское топливо на Украину можно только по решению Министерства экономического развития, сообщает DEITA.RU.

В субботу, 1 июня, в силу вступило постановление, запрещающее поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Согласно документу, экспортировать бензин, дизтопливо бутан, пропан, сжиженные газы в соседние государство можно только по официальному разрешению Минэкономразвития.

Отмечается, что в пятницу, 31 мая, представитель министерства отправил в правительство список копаний, которым будет позволено поставлять топливо в Украину. Ежемесячно этот список будет расширяться.

Ранее прошла информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский объявил о ведении двух войн — одну внутри страны с коррупцией, а другую с Россией. Кроме того, он неоднократно просил США приложить максимум усилий для усиления антироссийских санкций.

Екатерина Брязгунова