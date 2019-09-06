Купить спиртное смогут не все, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что закон о повышении минимального возраста продажи крепкого алкоголя примут уже в течение 2019 года.



Таким образом, уже в следующем году лица, не достигшие 21 года, не смогут самостоятельно покупать алкоголь крепостью выше 16,5 процента.

По словам Скворцовой, соцопросы показывают, что 70% граждан России поддерживают повышение минимального возраста продажи спиртного.

Министр также отметила, что с 14 до 20 лет у человека проходит самый активный период формирования органов и систем организма, поэтому молодые люди не должны употреблять в этот период алкоголь с высокими оборотами.

Законопроект Минздрава уже поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодёжи. Предложение повысить возраст приобретения алкоголя также нашло одобрение у ряда парламентариев.

Напомним, что с 21 года алкоголь можно купить в США, Египте и Казахстане, а в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии и Японии продажа алкоголя начинается с 20 лет.

Дмитрий Шевченко