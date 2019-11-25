Запрет на продажу алкоголя в новогоднюю неделю вводят в России

Депутаты Госдумы поддержали такую инициативу, сообщает DEITA.RU.



Власти российских регионов имеют полное право самостоятельно устанавливать как время продажи алкоголя, так и временный мораторий на его продажу. Такое заявление сделал первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов.

Как пишут «Известия», с таким предложением выступили власти Башкартостана. В регионе намерены ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Так, планируется полностью запретить продавать алкоголь 3 января, а с4 по 6 января разрешить продажу только с 10.00 до 14.00. После разрешения Госдумы так смогут поступить во всех российских регионах.

Напомним, в этом году 31 декабря сделали рабочим, а выходные выпали на дни с 1 по 8 января.

Елена Миронова