Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят

Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа. Об этом сообщает DEITA.RU.

Разработчиком особого «сканера безопасности» для аэропортов стала российская компания «Ратэк». По словам начальника рабочей группы SafeNet НТИ Валентина Макарова, пилотный проект сегодня работает в Москве в аэропорту Внуково, следующим шагом станет внедрение системы безопасности в санкт-петербургский метрополитен.

«Система построена на работе нейтронных технологий, которые очень быстро считывают в закрытых емкостях количество того или иного вещества. В случае положительных результатов после внедрения системы в тестовом режиме, можно будет смело говорить о грядущей отмене запретов на провоз различных жидкостей и других веществ в транспорте с особо большим скоплением пассажиров: поездах дальнего следования, самолетах, метро и т.д. Кроме того, сканер безопасности существенно поможет контролирующим органам бдительнее следить за перемещение взрывоопасных веществ», - заявил Макаров.

Точная дата отмены запрета, из-за которого каждому второму россиянину и гостю страны приходится выбрасывать даже запечатанные бутылки с чаем и минеральной водой при прохождении досмотра перед вылетом или посадкой на поезд, не обозначена. Эксперты предполагают, что это произойдет не ранее, чем правительство выделит достаточное количество денег из государственной казны для модернизации транспортной системы безопасности: замене устаревших экранов на более совершенные современные модели вроде тех, кто предлагает «Ратэк».

Например, Макаров заявил, что современные технологии позволяют гораздо быстрее и точнее обнаружить в багаже пассажиров запрещенные вещества, чем при тщательном «ручном» досмотре. В качестве примера специалист привел случаи использования российской разработки властями Чили.

«Экран безопасности используют для определения природы веществ, находящихся в кузове больших грузовиков. Автомобилю лишь нужно проехать под специализированной рамой, чтобы специалисты получили данные о количестве железа, кадмия, никеля и других веществ в, например, только что добытой руде», - отметил эксперт.

Екатерина Цой