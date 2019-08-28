Инновационные технологии могут позволить людям проносить на борт свою воду, сообщает DEITA.RU.

Издание The Sun пишет о том, что в крупных аэропортах Великобритании к 2022 году планируют установить новые 3D-сканеры, которые позволят отказаться от запрета на провоз жидкости в ёмкостях объёмом более 100 миллилитров.

Также не нужно будет при досмотре выкладывать ноутбуки и планшеты из ручной клади. Новые сканеры обеспечивают более четкую картинку, которую сотрудники службы безопасности могут приближать и рассматривать с разных сторон.

Новые сканеры проходят тестирование в одном из терминалов аэропорта Хитроу с 2017 года. Всего аэропорт потратит на их внедрение около 50 миллионов фунтов.

Запрет на провоз жидкости в ручной клади был введен в 2006 году после того, как британская полиция раскрыла план террористов приготовить взрывчатку на борту самолета в бутылках из-под газировки.

Дмитрий Шевченко