Под запрет на ввоз из-за границы попала первая категория автомобилей. Нет никаких гарантий, что поле для дальнейших запретов не будет расширено со временем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Первыми под запрет на ввоз из-за рубежа попали праворульные автомобили, в которых больше 8 мест для пассажиров.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, с 1 июля 2019 года в Россию запретят импортировать микроавтобусы с правым рулём.

Такие автомобили относятся к категории М2 и М3. Также под запрет попадут самосвалы, грузовики с манипуляторами и рефрижераторы, которые также имеют конфигурацию с правым рулём.

При этом сообщается, что запрет не распространяется на легковые автомобили.

Отметим, что тема возможной отмены "правого руля" является одной из самых социально значимых для жителей Дальнего Востока и в особенности Приморского края и Владивостока, где большинство населения уже десятки лет использует именно японские праворульные автомобили.

Ранее сообщалось о других ограничениях, с которыми может столкнуться "правый руль".

Дмитрий Шевченко