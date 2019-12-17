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Запрет телефонов для школьников поддержали в России
Рекомендации не пользоваться гаджетами получили не только
дети, но и учителя, сообщает DEITA.RU.
С момента введения запрета на использование гаджетов школьниками на уроке прошло 3 с лишним месяца. Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, сколько школ поддержали инициативу.
Как пишетРИА «ФАН», запрет на использование телефонов на уроках ввели уже более 10 тысяч российских школ. Как правило, руководство рекомендует отказываться от использования гаджетов как школьникам, так и учителям.
Запрет действует только на уроках – пользоваться гаджетами на переменах можно. Также можно попросить учителя о возможности позвонить родителям в экстренной ситуации.
Елена Миронова