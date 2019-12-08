«Запретить продажу» — Новый год расколол россиян на два лагеря

В преддверии новогодних праздников предприниматели, которые ведут незаконную торговлю, вышли на улицы Владивостока с главным атрибутом предстоящего праздника — елками. Фотографии с места продаж опубликовал паблик dps.control. Увидев срубленных красавиц пользователи Instagram оживились и высказали свое мнение относительно елочек, сообщает DEITA.RU.

Судя по комментариям в Сети, далеко не все граждане собираются покупать елки к предстоящим праздникам. Многие убеждены, что для сохранения экологии, а главное — российского леса давно пора отказаться от покупки елок.

«Запретить продажу вообще».

«А ведь есть те, кто это покупает. А потом сами же ноют, что лес рубят. Только не надо говорить, что это специально выращенные. Изучите сколько растут ёлки и в каком количестве у нас их садят. Их продают раз в 100 больше чем выращивают».

«Не покупайте у них и рубить не будут, пусть растут елочки. Лучше купить искусственную в магазине».

«Столько ёлок гибнет каждый год!»

«Да не надо этих ёлок никому, всё уже перешли на искусственные. А этими побарыжат и потом остатки выкинут в овраг».

Однако нашлись и защитники традиций, уверяющие, что елка в Новый год должна быть настоящей. «Что вы ноете то, защитники, испокон веков ёлки живые ставили, и как-то конец света не наступил ещё. А как загрязнять среду искусственными, так за радость. Идите помойки уберите сначала. Говорите, как будто они животное убивают», — комментируют пользователи Сети. Однако таких оказалось меньшинство.

Отметим, что, по официальным данным мэрии Владивостока, продажи елок в городе стартуют только с 12 декабря. До этой даты не было и не будет выдано не одного разрешения.

Екатерина Брязгунова



