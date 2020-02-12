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Запретить школьникам отмечать День святого Валентина предложили в Госдуме
Депутат обратился к министру просвещения
Предложение запретить в школах и гимназиях праздновать День святого Валентина поступило от депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, сообщает ИА DEITA.RU.
Идея была сформулирована в письме главе Министерства просвещения Сергею Кравцову. Депутат считает, что праздник мешает формированию у подростков правильного понимания любви, пишет РИА «Новости». По его мнению, в Дне святого Валентина нет глубины и философской мудрости. Также прозвучало сравнение с американскими фильмами 50-х годов о Советском Союзе: якобы праздник настолько же далек от настоящей любви, как подобные произведения от исторического контекста.
««Пластиковость» и потребительская сущность этого «праздника» крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости», – считает Виталий Милонов.
Также политик уверен, что праздник «противоестественен традициям отечественной культуры». Все это, по мнению депутата, должно стать поводом для превентивного запрета на празднование Дня святого Валентина в стенах государственных образовательных учреждений.