Запретить увольнять работников предлагают в России

В Министерстве труда и социальной защиты разработали новый законопроект, который будет регулировать трудовые отношения между работником и организацией в текущем году, сообщает ИА DEITA.RU.



Законопроект призван упростить взаимодействие работодателя и сотрудников в период пандемии COVID-19. Согласно предложению, компаниям и организациям предлагается запретить увольнять работника по инициативе работодателя, либо отправлять его в простой.

В данном случае завершение трудовых отношений будет возможным лишь в случае соглашения сторон, или если того желает сам работник. Наряду с этим, Минтруд может дать возможность руководству компании переводить сотрудника на работу, которая не была обусловлена трудовым договором, на срок до трех месяцев у того же работодателя, примечательно, что без согласия самого сотрудника, пишет портал «Лента».

Помимо этого, в ведомстве предложили ввести норму, согласно которой при сокращении штата работники продолжат работу, а сотрудник уволится лишь на следующий рабочий день после снятия ограничительных мер. Отмечается, что, если предложения Минтруда обретут законную силу, нововведения распространятся лишь на период до конца текущего года.