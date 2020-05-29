Запретить увольнять работников предлагают в России

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Правда лишь в период пандемии, а в случае принятия закона он будет распространён лишь на 2020 год
В Министерстве труда и социальной защиты разработали новый законопроект, который будет регулировать трудовые отношения между работником и организацией в текущем году, сообщает ИА DEITA.RU.
Законопроект призван упростить взаимодействие работодателя и сотрудников в период пандемии COVID-19. Согласно предложению, компаниям и организациям предлагается запретить увольнять работника по инициативе работодателя, либо отправлять его в простой.
В данном случае завершение трудовых отношений будет возможным лишь в случае соглашения сторон, или если того желает сам работник. Наряду с этим, Минтруд может дать возможность руководству компании переводить сотрудника на работу, которая не была обусловлена трудовым договором, на срок до трех месяцев у того же работодателя, примечательно, что без согласия самого сотрудника, пишет портал «Лента».
Помимо этого, в ведомстве предложили ввести норму, согласно которой при сокращении штата работники продолжат работу, а сотрудник уволится лишь на следующий рабочий день после снятия ограничительных мер. Отмечается, что, если предложения Минтруда обретут законную силу, нововведения распространятся лишь на период до конца текущего года.