Множество запретов, которые появляются в стране в последнее время, возмущают пользователей соцсетей, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 31 мая, стало известно сразу о двух запретах, которые вводят в России. Первый, к счастью, временный. В ряде российских регионов 1 июня, в День защиты детей, запретят продажу алкоголя в магазинах.

Еще одна новость - вероятный запрет на курение кальянов в барах и ресторанах. В Министерстве здравоохранения заявили, что только за - подобные инициативы берегут граждан от влияния табака.

Два запрета за один день - слишком много для россиян. В соцсетях появились гневные комментарии к этим новостям.

«Кого-нибудь это когда-нибудь останавливало», – задается вопросом подписчик ИА DEITA.RU в соцсетях.

«Русский человек может забыть все что угодно, как выглядит его ребёнок, когда годовщина свадьбы, но никогда не забудет купить алкоголь заранее. Возьмёт с запасом и будет считать себя самым гениальным», – уверен другой.

«Запретите вообще жить в России Россиянам», – резюмировала еще одна подписчица.

«Спасибо за напоминание, надо мчать в магаз сегодня», – написал другой наш читатель.



«Уфф,слава богу у нас продадут», – обрадовались сразу несколько пользователей соцсетей.

