Мужчина имеет большой опыт управления грузовыми авто, сообщает DEITA.RU.



В Сети нашли самого требовательного к своей зарплате водителя такси. Житель Кемерово разместил на сайте объявлений свое резюме. В качестве желаемой заработной платы мужчина запросил триллион рублей.

Из объявления также видно, что таксист имеет права не только категории В, но также и C, D и E. Грузовики мужчина водит больше 10 лет: с 2008 года.

Также соискатель готов к командировками и может даже переехать ради работы.





В то же время, по данным Росстата, зарплата в Кемерово, конечно, выросла в последнее время. Но только до 41 тысячи рублей в месяц.

Если сравнить желаемую зарплату таксиста с состоянием одного из самых богатых людей мира, Романа Абрамовича, то даже олигарх позавидует. По данным «Форбс», его состояние оценивается в 785 312 400 рублей.

Елена Миронова