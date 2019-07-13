Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности, сообщает DEITA.RU.

Как напомнили специалисты Роструда, для несовершеннолетних действуют особые правила, касающиеся рабочего времени: дети до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При этом рабочая смена подростков от 14 до 15 лет не может превышать 4 часов, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов.

15-летний подросток может привлекаться к выполнению лёгкого труда без вреда для здоровья, при этом, если он оставил школу до получения основного общего образования или продолжает получать общее образование после отчисления из школы, работа не должна быть в ущерб освоению программы.

Несовершеннолетние с 16 лет могут заключать договор без согласия родителей, но при этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до 18 лет.

Приморские же школьники продолжают обращаться в службу занятости региона. В июне 2019+ года на работу вышли 4,5 тысячи ребят. По словам специалистов департамента труда и социального развития, в этом году 530 работодателей заключили договоры с Приморским центром занятости населения на временное трудоустройство несовершеннолетних.

Ранее людей предпенсионного возраста взяли на учет в России. Сведения от работодателей о численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, должны будут подаваться в Роструд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Дмитрий Санников