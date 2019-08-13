Каждый житель Лондона уже в ближайшем будущем сможет подзаработать на тех автовладельцах, которые, не заглушив мотор, загрязняют окружающую среду, сообщает DEITA.RU.

За такое нерациональное расходование бензина, а также за нанесение существенного ущерба окружающей среде положен штраф, а вот тем, кто поймает, точнее заснимет на камеру, нарушителя — выплата в размере 25 процентов от штрафа, который сначала составляет двадцать фунтов стерлингов, а за повторное и последующие нарушения — 80.

Насколько это реально, как пишет РГ, пока рассуждать рано. Однако независимый либерально-консервативный аналитический центр Bright Blue в Великобритании уже выступил с подобным предложением, акцентируя внимание на то, что подобная практика введена для автобусов в Нью-Йорке.

При этом представители местного Минтранса заключили, что победная инициатива должна хорошо повлиять на будущее планеты.

Екатерина Брязгунова