Гражданам предложили увеличить свои сбережения, сообщает DEITA.RU. А гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев обрисовал россиянам ситуацию по вкладам на ближайшие месяцы.

Самиев говорит, что в ближайшие месяцы процентные ставки банков не будут увеличиваться. Напротив, они, вероятно, станут ниже на 0,2-0,3 процента к концу лета. Причиной названо понижение ключевой ставки ЦБ.

На фоне этого небезызвестный Сбербанк предложил гражданам, при желании, рассмотреть вклад со ставкой 5,75 - 6,5 процента годовых. Воспользоваться услугой смогут розничные клиенты.

Как говорят в Сбербанке, они ввели «особый» вклад к 22 июня Дню памяти и скорби. Желающим вложиться заявили, что сумма-минимум для этого вклада - пятьдесят тысяч рублей, и что пополнять его нельзя.

Анастасия Туркова