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Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток
. Сообщается, что на борту судно находятся двое россиян
На японском лайнере Diamond Princess выявили коронавирус. Сообщается, что на борту судно находятся двое граждан России. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Как передает ТАСС, ссылаясь на сообщение посольства РФ в Японии, сейчас выясняется состояние всех пассажиров. Японская сторона готова оказать всестороннюю помощь и поддержку всем, кто находится на борту судна.
Представители японского министерства заявили о том, что на лайнере путешествуют 3,7 тысячи пассажиров. Всего на борту находятся представители более 50 стран. Сейчас все они оставлены на карантин в своих каютах – на две недели.
Отмечается, что предположительным источником болезни стал житель Китая, который сошел на берег 25 января, после чего на борту у отдельных пассажиров проявились симптомы вируса. Сейчас Diamond Princess стоит у японского причала.
Напомним, что 31 июля 2019 года «Бриллиантовая принцесса» заходила во Владивосток, привлекая своими огромными размерами и необычным дизайном толпы фотографов, зевак и простых прохожих.